ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen ölümlü trafik kazasının zanlısı olarak yargılanan T.C., bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart 2024’te gerçekleşen kazada, 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve annesi Eylem Tok, kazadan saatler sonra yurt dışına kaçmıştı.

Kaçış ve tutuklama

Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu, İstanbul Havalimanı’ndan Mısır’a kaçtıktan sonra, 106 gün sonra ABD'de yakalanarak tutuklandı. Anne ve oğul, 18 Haziran’da farklı saatlerde mahkemeye çıkarıldı. Ancak eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok'un davası 27 Haziran’a, T.C.'nin davası ise 20 Haziran’a ertelendi. Bugün, T.C. yeniden Massachusetts'te hakim karşısına çıkacak.

Olayın detayları

1 Mart 2024 gecesi, 17 yaşındaki T.C., 34 EEG 06 plakalı aracıyla Eyüpsultan’da seyir halindeyken, yol kenarında park halindeki üç ATV’ye çarptı. Kaza sonucu, 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, diğer kişiler yaralandı. Olayın hemen ardından, anne Eylem Tok oğlunu olay yerinden kaçırdı. Polis incelemeleri sonucu, anne ve oğlunun İstanbul Havalimanı’ndan Mısır’a kaçtığı tespit edildi.

Soruşturma ve yasal süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma', T.C. hakkında ise 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçlarından tutuklama kararı çıkarıldı. Ayrıca, şüphelilerin ABD’ye kaçtıkları ortaya çıkınca iade talebinde bulunuldu. Baba Bülent Cihantimur’a ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ‘imza atma’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.