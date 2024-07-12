İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un cezaevi değiştirildi. Annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan ve tutuklanan Cihantimur, Connecticut'tan Massachusetts'teki bir ıslahevine nakledildi. Bu gelişme, Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere dayanıyor.

Kefalet talebi değerlendirme aşamasında

Timur Cihantimur için daha önce kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunulmuştu. Hakim, bu talebi en kısa sürede değerlendireceğini belirtmiş olsa da henüz bir karar açıklanmadı. Cihantimur'un tutuksuz yargılanma durumu belirsizliğini koruyor.

Olayın geçmişi neydi?

1 Mart 2024 tarihinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz kullandığı araç, yol kenarında arızalanmış durumda park eden üç ATV'ye çarpmıştı. Kaza sonucunda 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, diğer kişiler ise yaralanmıştı. Kazanın ardından anne Eylem Tok, olay yerine polislerden önce gelerek oğlunu kaçırmıştı. Anne ve oğlu, ertesi gün sabaha karşı havalimanından Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçmışlardı.

Uluslararası yakalama ve tutuklama

Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında 23 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarıldı. İkili, 14 Haziran'da ABD'de yakalanarak tutuklandı. Şu an, Timur Cihantimur'un yeni cezaevinde kefaletle serbest kalıp kalmayacağına dair mahkeme kararı bekleniyor.