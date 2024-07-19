İstanbul'da 1 Mart gecesi meydana gelen trajik kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ciddi bir olay yaşadı. Fatih'teki kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırılan Cihantimur, Newark'ta yer aldığı cezaevinde beklenmedik bir saldırıya uğradı.

Telefon sırası beklerken saldırıya uğradı

Cihantimur, Newark'taki yeni tutukevinde telefon sırası beklerken üç kişinin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar, Timur Cihantimur'a kafasına darbeler indirdi ve Cihantimur'un dudağı patladı, dişi ise kırıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Cihantimur, hastanede yer olmadığı gerekçesiyle tekrar tutukevine geri gönderildi ve Newark'taki tutukevinin karantina bölümüne alındı.