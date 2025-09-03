Eylül 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonları güncellendi. Bankalar arasındaki rekabet, emekli vatandaşlar için daha cazip fırsatlar ortaya koydu. Bazı bankalar, maaş taşıma ve ek hizmetler ile birlikte toplamda 27.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

İş Bankası: 24.000 TL’ye varan avantaj

İş Bankası, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. Ek olarak 9.000 TL’ye kadar ek avantaj sunuluyor. Banka, Maximum Kart ile yıllık ücret ödemeden kullanım, ücretsiz para transferi ve indirimli faiz oranları gibi hizmetler de sunuyor. Kampanya 1–30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli.

VakıfBank: Maaş tutarına göre kademeli promosyon

VakıfBank, maaş tutarına göre promosyon ödemelerini belirledi:

10.000 TL’ye kadar maaş: 5.000 TL,

10.000–15.000 TL: 8.000 TL,

15.000–20.000 TL: 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL.

Ödemeler üç yıllık süre için geçerli olacak.

Halkbank ve Ziraat Bankası: Sabit 12.000 TL

Her iki banka, maaşını 3 yıl boyunca taşımayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

Albaraka: Ek ödüllerle 25.000 TL’ye yakın fırsat

Albaraka Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15.600 TL’ye varan nakit promosyon ve 9.400 TL’ye kadar ek ödül sunuyor. Ek avantajlar, otomatik fatura talimatı gibi ek şartlarla sağlanıyor.

ING Bank: Maaş aralığına göre 16.250–25.000 TL

ING Bank, maaş tutarına göre promosyonları şöyle belirledi:

0–9.999 TL: 16.250 TL,

10.000–14.999 TL: 20.000 TL,

15.000–19.999 TL: 22.500 TL,

20.000 TL ve üzeri: 25.000 TL.

Ek avantajlar ve kampanya koşulları, promosyonun cazibesini artırıyor.

Yapı Kredi: En yüksek promosyon 27.000 TL

Yapı Kredi Bankası, maaş aralığına göre 12.250 TL’den başlayan promosyonlarla 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için 27.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor. Kampanya, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsıyor.

Uzman uyarısı

Finans uzmanları, emeklilerin sadece nakit promosyonu değil, kredi, kart avantajları ve otomatik ödeme kolaylıklarını da değerlendirerek en uygun bankayı seçmesini öneriyor.