Eylül ayında Borsa İstanbul yatırımcılar için hareketli bir dönem oldu. BIST 100 endeksi yaklaşık %1,59 değer kaybederken, bazı hisseler güçlü yükselişlerle yatırımcısına yüksek kazanç sağladı, bazıları ise ciddi değer kaybı yaşadı.
Eylül ayında en çok kazandıran hisseler
|Hisse
|Kapanış Fiyatı (TRY)
|Aylık Değişim %
|HEDEF Holding (HEDEF)
|50,36
|+188,21
|DOF Robotik (DOFRB)
|126,6
|+155,76
|Marmara Holding (MARMR)
|3,81
|+154,00
|Kaplamin Ambalaj (KAPLM)
|506,0
|+127,01
|Işıklar Enerji (IEYHO)
|28,22
|+85,66
|Alkim Kağıt (ALKA)
|14,26
|+78,70
|Kiler Holding (KLRHO)
|109,9
|+67,66
|Sümer Varlık Yönetim (SMRVA)
|301,5
|+53,12
|Gimat Mağazacılık (GMTAS)
|31,90
|+49,62
|A.V.O.D Gıda (AVOD)
|5,29
|+47,35
Eylül ayında en çok kaybettiren hisseler
|Hisse
|Kapanış Fiyatı (TRY)
|Aylık Değişim %
|Sanifoam Endüstri (SANFM)
|7,63
|-60,36
|Link Bilgisayar (LINK)
|375,5
|-45,58
|Doğan Burda (DOBUR)
|310,75
|-40,07
|Investco Holding (INVES)
|364,0
|-35,00
|Bin Ulaşım (BINBN)
|140,0
|-32,04
|Escar Filo (ESCAR)
|20,06
|-30,44
|Sur Tatil Evleri GMYO (SURGY)
|45,86
|-29,34
|Verusaturk Girişim (VERTU)
|44,88
|-26,43
|DMR Unlu Mamuller (DMRDG)
|26,02
|-26,08
|Tek-Art İnşaat (TEKTU)
|20,90
|-25,20
Analiz ve değerlendirme
Eylül ayında teknoloji ve sanayi hisseleri öne çıkarken, gayrimenkul, medya ve yazılım şirketleri yatırımcıya kaybettirdi. HEDEF Holding’in %188’lik artışı, piyasanın dalgalı seyrine rağmen yüksek kazanç sağlayan nadir örneklerden biri oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ