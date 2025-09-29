Eylül ayında Borsa İstanbul yatırımcılar için hareketli bir dönem oldu. BIST 100 endeksi yaklaşık %1,59 değer kaybederken, bazı hisseler güçlü yükselişlerle yatırımcısına yüksek kazanç sağladı, bazıları ise ciddi değer kaybı yaşadı.

Eylül ayında en çok kazandıran hisseler

Hisse Kapanış Fiyatı (TRY) Aylık Değişim % HEDEF Holding (HEDEF) 50,36 +188,21 DOF Robotik (DOFRB) 126,6 +155,76 Marmara Holding (MARMR) 3,81 +154,00 Kaplamin Ambalaj (KAPLM) 506,0 +127,01 Işıklar Enerji (IEYHO) 28,22 +85,66 Alkim Kağıt (ALKA) 14,26 +78,70 Kiler Holding (KLRHO) 109,9 +67,66 Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) 301,5 +53,12 Gimat Mağazacılık (GMTAS) 31,90 +49,62 A.V.O.D Gıda (AVOD) 5,29 +47,35

Eylül ayında en çok kaybettiren hisseler

Hisse Kapanış Fiyatı (TRY) Aylık Değişim % Sanifoam Endüstri (SANFM) 7,63 -60,36 Link Bilgisayar (LINK) 375,5 -45,58 Doğan Burda (DOBUR) 310,75 -40,07 Investco Holding (INVES) 364,0 -35,00 Bin Ulaşım (BINBN) 140,0 -32,04 Escar Filo (ESCAR) 20,06 -30,44 Sur Tatil Evleri GMYO (SURGY) 45,86 -29,34 Verusaturk Girişim (VERTU) 44,88 -26,43 DMR Unlu Mamuller (DMRDG) 26,02 -26,08 Tek-Art İnşaat (TEKTU) 20,90 -25,20

Analiz ve değerlendirme

Eylül ayında teknoloji ve sanayi hisseleri öne çıkarken, gayrimenkul, medya ve yazılım şirketleri yatırımcıya kaybettirdi. HEDEF Holding’in %188’lik artışı, piyasanın dalgalı seyrine rağmen yüksek kazanç sağlayan nadir örneklerden biri oldu.