Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin eylül-ekim dönemi nakit temettü takvimi belli oldu. 17 Eylül’de başlayacak ödemeler 31 Ekim’de sona erecek. Bu süreçte en yüksek temettüyü Tüpraş, OYAK Çimento, ENKA ve BİM dağıtacak.
Temettü ödemeleri başlıyor
Yatırımcıların merakla beklediği temettü takvimi açıklandı. 17 Eylül’de başlayacak dağıtımlar, 31 Ekim’e kadar sürecek.
Bu dönemde Tüpraş 6,30 TL, OYAK Çimento 8,50 TL, ENKA İnşaat 0,70 TL, BİM ise 3,40 TL hisse başına temettü ödeyecek.
Şirket bazlı temettü ödemeleri
Eylül ve ekim aylarında temettü dağıtacak bazı şirketler ve ödeme detayları şöyle:
BİM (BIMAS): 17 Eylül – 3,40 TL hisse başına
Alarko Carrier (ALKLC): 22 Eylül – 0,007 TL
Esas Gayrimenkul Araç Kiralama (ESCAR): 22 Eylül – 0,102 TL
Ayen Enerji (AYEN): 24 Eylül – 0,012 TL
Mackolik (MACKO): 24 Eylül – 0,468 TL
DESA (DESA): 25 Eylül – 0,461 TL
Adel Kalemcilik (ADEL): 26 Eylül – 0,961 TL
Ziraat GYO (ZRGYO): 30 Eylül – 0,061 TL
Global Yatırım Holding (GLYHO): 30 Eylül – 0,178 TL
Lokman Hekim (LKMNH): 30 Eylül – 0,177 TL
Tüpraş (TUPRS): 30 Eylül – 6,308 TL
ENKA İnşaat (ENKAI): 8 Ekim – 0,708 TL
Lider Faktoring (LIDER): 13 Ekim – 0,121 TL
E-Bebek (EBEBK): 15 Ekim – 0,425 TL
Avrupa GYO (AVPGY): 27 Ekim – 1,938 TL
Mediterra Capital (MEDTR): 27 Ekim – 0,071 TL
Osmanlı Yatırım (OSMEN): 27 Ekim – 0,050 TL
OYAK Çimento (OYAKC): 30 Ekim – 8,500 TL