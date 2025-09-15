Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin eylül-ekim dönemi nakit temettü takvimi belli oldu. 17 Eylül’de başlayacak ödemeler 31 Ekim’de sona erecek. Bu süreçte en yüksek temettüyü Tüpraş, OYAK Çimento, ENKA ve BİM dağıtacak.

Temettü ödemeleri başlıyor

Yatırımcıların merakla beklediği temettü takvimi açıklandı. 17 Eylül’de başlayacak dağıtımlar, 31 Ekim’e kadar sürecek.

Bu dönemde Tüpraş 6,30 TL, OYAK Çimento 8,50 TL, ENKA İnşaat 0,70 TL, BİM ise 3,40 TL hisse başına temettü ödeyecek.

Şirket bazlı temettü ödemeleri

Eylül ve ekim aylarında temettü dağıtacak bazı şirketler ve ödeme detayları şöyle:

BİM (BIMAS): 17 Eylül – 3,40 TL hisse başına

Alarko Carrier (ALKLC): 22 Eylül – 0,007 TL

Esas Gayrimenkul Araç Kiralama (ESCAR): 22 Eylül – 0,102 TL

Ayen Enerji (AYEN): 24 Eylül – 0,012 TL

Mackolik (MACKO): 24 Eylül – 0,468 TL

DESA (DESA): 25 Eylül – 0,461 TL

Adel Kalemcilik (ADEL): 26 Eylül – 0,961 TL

Ziraat GYO (ZRGYO): 30 Eylül – 0,061 TL

Global Yatırım Holding (GLYHO): 30 Eylül – 0,178 TL

Lokman Hekim (LKMNH): 30 Eylül – 0,177 TL

Tüpraş (TUPRS): 30 Eylül – 6,308 TL

ENKA İnşaat (ENKAI): 8 Ekim – 0,708 TL

Lider Faktoring (LIDER): 13 Ekim – 0,121 TL

E-Bebek (EBEBK): 15 Ekim – 0,425 TL

Avrupa GYO (AVPGY): 27 Ekim – 1,938 TL

Mediterra Capital (MEDTR): 27 Ekim – 0,071 TL

Osmanlı Yatırım (OSMEN): 27 Ekim – 0,050 TL

OYAK Çimento (OYAKC): 30 Ekim – 8,500 TL