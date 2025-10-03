Açıklanan rakamlara göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,29 arttı.

Yıllık Artış Yüzde 33,29 Oldu

Verilere göre TÜFE, Aralık 2024’e kıyasla yüzde 25,43, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 38,36 artış gösterdi. Böylece, yaz aylarındaki görece durağan seyrin ardından eylülde fiyatlar yeniden hızlanmış oldu.

Gıda, Konut ve Ulaştırma Fiyatları Belirleyici Oldu

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundaki yıllık fiyat değişimleri dikkat çekti.

• Gıda ve alkolsüz içecekler: Yıllık yüzde 36,06 artış

• Konut harcamaları: Yıllık yüzde 51,36 artış

• Ulaştırma: Yıllık yüzde 25,30 artış

Bu üç kalemin yıllık enflasyona katkısı toplamda yaklaşık %20,6 puanı buldu.

Aylık Artışta Gıda Başrolde

Aylık bazda en yüksek artış yine gıda kaleminde yaşandı.

• Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62 artış, aylık enflasyona 1,11 puan katkı yaptı.

• Ulaştırma fiyatları yüzde 2,81,

• Konut grubu fiyatları ise yüzde 2,56 arttı.

113 Temel Başlıkta Fiyatlar Yükseldi

TÜİK’in sınıflandırmasına göre toplam 143 temel harcama başlığı incelendi.

• 113 başlıkta fiyatlar yükseldi,

• 25 başlıkta düşüş yaşandı,

• 5 başlıkta ise değişim olmadı.

Bu tablo, eylül ayında fiyat artışlarının geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

Çekirdek Enflasyon da Yüksek Seyretti

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplanan çekirdek enflasyon aylık bazda %3,34, yıllık bazda ise %32,86 olarak açıklandı. Çekirdek göstergedeki yükseliş, temel fiyat baskılarının devam ettiğine işaret ediyor.