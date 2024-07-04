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Gün doğumunda, büyükbaş hayvanlarla otlayan yılkı atlarının çayırlarda ve ormanın içinde koşturması dronla görüntülendi.

Belgesellere konu olan yılkı atları, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor.

Bölgede besicilerin büyükbaş hayvanlarıyla otlayan yılkı atlarının popülasyonu her geçen yıl artıyor.

İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde doğal güzelliğiyle öne çıkan Eynif Ovası , yıllardır yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları İstanbul'da bir araya geldi

CHP'li büyükşehir belediye başkanları İstanbul'da bir araya geldi

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