1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olanların umutla beklediği erken emeklilik fırsatı, sonunda belirlenen şartlarla hayata geçirildi. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemelerle beraber, 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödeyenler için erken emeklilik kapıları açıldı.

3600 Gün Prim İle Emeklilik

Erkekler için 55 yaşında, kadınlar için 50 yaşında kısmi emeklilik başvurusu yapılabilir.

Sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesine denk gelmelidir.

15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü şartı aranır.

4500 Gün Prim İle Emeklilik

Erkekler için 60 yaşında tam emeklilik başvurusu yapılabilir.

25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü gerekmektedir.

Sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olmalıdır.

5400 Gün Prim İle Emeklilik

Kadınlar için 61 yaşında, erkekler için 63 yaşında tam emeklilik başvurusu yapılabilir.

Sigorta giriş tarihi 1 Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelmelidir.

5400 prim günü ve belirli yaş şartları gerekmektedir.

Bu düzenlemelerle birlikte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu yaşayan vatandaşlar için önemli bir adım atılmış oldu. SGK'nın getirdiği yeni düzenlemeler, milyonlarca vatandaşın erken emeklilik hayaline umut olacak.