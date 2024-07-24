AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkında CNN Türk'e önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, EYT düzenlemesinin 5 yıllık maliyetinin 300 milyar dolar (yaklaşık 9.85 trilyon Türk Lirası) olduğunu belirtti. Bu düzenleme, şimdiye kadar 3 milyon kişiyi emekliliğe kavuşturdu.

Deprem sonrasının maliyeti ile karşılaştırdı

Elitaş, 6 Şubat depremi ile EYT maliyetini karşılaştırarak, depremin Türkiye'ye maliyetinin 60 milyar dolar olduğunu ifade etti. Bu kıyaslama, EYT düzenlemesinin mali yükünün büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Mustafa Elitaş, EYT düzenlemesinin maliyetini değerlendirdi

Elitaş, toplumda erken emeklilik konusunda genel bir mutabakat sağlandığını ve kimsenin itiraz etmediğini belirtti. 2023 yılında 2,5 milyon kişinin emekli olabileceğini, 2028 yılında ise bu sayının 4,8 milyona çıkacağını söyledi. Şu an itibarıyla 3 milyona yakın kişi EYT'den emekli olmuş durumda.

Prim ödemeleri ve adaletsizlik

Elitaş, emeklilik sistemindeki adaletsizliklere de değinerek, prim ödeyenler arasındaki dengesizliğin arttığını vurguladı. "Emeklilik primlerini bir anda yaptığınız takdirde, herkesin maaşında önlenemez bir fiyat artışı ve hayat pahalılığıyla karşılaşıyorsunuz" şeklinde konuştu.

EYT yasal düzenlemesi

EYT yasal düzenlemesini içeren 7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3 Mart 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EYT sorununun kökeni

EYT sorunu, 1999 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Kanunu değişikliği ile ortaya çıktı. O dönemde Bülent Ecevit başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, sosyal güvenlik sistemini düzeltmek amacıyla erken emeklilik imkanını sınırlayan bir yasa çıkardı. Bu yasa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik koşullarını değiştirdi ve yaş şartı getirdi.