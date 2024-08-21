Başkan Eyüp Kahveci’ye, ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

İnceleme sırasında, binaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kahveci, bu binaların daha verimli kullanılabilmesi için yapılacak projeler ve iyileştirme çalışmalarını değerlendirdi. Kullanımda olmayan binaların restorasyon süreci ve potansiyel işlevleri üzerinde duruldu.

Başkan Kahveci, binaların şehrin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmesi için yapılacak iyileştirmelerin hızla başlatılacağını vurgulayarak, bu alanların Kütahya’nın gelişimine katkıda bulunacak şekilde yeniden düzenleneceğini ifade etti. Belediye yetkilileri ve ilgili birimler, binaların restorasyonu için planlama sürecine başladı.