Başkan Kahveci, birim müdürleri ve encümen üyeleri ile birlikte parkı ziyaret ederek, mevcut durumu yerinde değerlendirdi.

Parkın doğal güzelliklerini göz önünde bulundurarak, yenileme ve geliştirme projelerinin detaylarını inceleyen Başkan Kahveci, yeşil alanların korunması için gereken adımların atılacağını belirtti. Vatandaşlara daha nitelikli sosyal alanlar sunma hedefi doğrultusunda yapılan gözlem ve değerlendirmeler, parkın gelecekteki projeleri için önemli bir temel oluşturdu.

Ziyaret sırasında Başkan Kahveci, birim müdürleri ve encümen üyeleri ile fikir alışverişinde bulunarak, parkın mevcut durumu ve gelecekteki potansiyel projeleri üzerinde durdu. Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nın Kütahya'nın önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayan Kahveci, bu alanın daha da geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.