Başkan Kahveci, Özcura’nın acısını paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyaret sırasında, merhumeye Allah'tan rahmet ve aileye sabır diledi.

Başkan Kahveci, Özcura’nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunarak, acılarının hafiflemesi için desteklerini sundu. Ziyaret sırasında Özcura, Başkan Kahveci’nin desteğinden ve başsağlığı dileklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi. Bu ziyaret, iki isim arasındaki dostluğun ve dayanışmanın bir yansıması olarak değerlendirildi.