İSTANBUL (AA) - Eyüp Lojistik, Avrupa ülkelerine yönelik kurye taşımacılığı hizmeti sunan "Yük Taksi" uygulamasını başlattı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yük Taksi sayesinde işletmeler, Avrupa'nın herhangi bir şehrine en geç 72 saat içerisinde ürün gönderebilecek. Minivan ve mikrovan araçlarla taşınan yükler, 100 kilogramdan 1300 tona kadar ekspres şekilde kapıdan kapıya teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, lojistikteki rekabetin her geçen gün daha da arttığını, şirket olarak işletmelere en aktif ve en yenilikçi çözümleri sunmaya kararlı olduklarını aktardı.

Yük Taksi uygulamasıyla Avrupa'ya kargo taşımacılığına çok farklı bir boyut kazandırdıklarını belirten Bartık, "Lojistikte temel felsefemiz, müşteriye çözüm ortağı olmaktır. Dolayısıyla, çalıştığımız her işletmenin lojistik sorununa en hızlı çözümü bulmak bizim asli görevimiz. Bu anlayıştan yola çıkarak başlattığımız Yük Taksi uygulamasıyla, müşterinin kapısından aldığımız ürünü varış noktasına aktarmasız ve aracı kullanmadan 72 saat içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz. Kutu ya da palet fark etmez. Süreyi 3 gün olarak belirledik ancak 24 saat içerisinde teslimat yaptığımız çok ülke var." ifadelerini kullandı.

Hava kargoyu ya da tır taşımacılığını tercih eden işletmelere alternatif bir hizmet sunduklarına işaret eden Bartık, Yük Taksi ile kapıdan kapıya teslim olduğu için hava kargodan daha hızlı, pratik ve ekonomik olduklarını, tır taşımacılığına göre de daha güvenli olduklarının altını çizdi.

Bartık, işletmelerin bu hizmeti kısa sürede benimsediğini aktararak, "Her arz kendi talebini yaratıyor. Biz bu hizmeti başlattıktan sonra, işletmelerin beğendiği bir model ortaya çıkmış oldu. Sonuçta bütün işletmeler bizim çözüm ortağımız. İşletmelere gümrük işlemleri sırasında da ciddi kolaylıklar sağlayabiliyoruz. Bir araçla başladığımız Yük Taksi'de şu an 50 aracımız var. Yıl sonuna kadar 100 araç kapasitesine çıkmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.