Kamuoyunun ve değerli dostlarımın dikkatine..

Midye satıcılığından medya sektörüne geçiş yapan bir şahıs ile dolandırıcılıktan cezaevine giren diğer bir şahısın da CEO’su olduğu İzmir’de Son Dakika adlı basın kuruluşunun internet sitesinde; boşanma kararı aldığım eşimle iş birliği yapılarak, hakkımda yayınlanan gerçek dışı-yalan ithamlarla ilgili gerçekler aşağıdadır:

Kanal Ege’yi satarak medya sektöründen çıkma kararı aldığım 2021 yılında tanıştığım, aynı yılın Ekim ayında da evlenme kararı alarak evlendiğim ve sahibi olduğum önemli ticari varlıklarımın bazılarının mülkiyetini, bazılarının ise imza yetkileri ile muhasebe sorumluluğunu verecek kadar güvendiğim eşimin, mali müşavir olmasına rağmen gerçekleştirdiği kabul edilemez işlemleri farketmem sonrasında kendisine, iş konusundaki birlikteliğimizi sona erdirmek istediğimi bildirdim.

Bu haklı talebim sonrasında, personelimizin önünde şahsıma yöneltilen “itibar suikasti” niteliğindeki tehditlerine itibar etmeyerek, önce imza yetkilerini iptal ettim. Bu gelişmelerin ardından, hakkında suç duyurusunda bulunduğum eşim ile yaşadığımız sözlü tartışmanın kamera kayıtları da ortadadır. Şahitleri de şirketimizde iken, her nasıl olabiliyorsa aynı gün darp raporu alarak, hakkımda şikayetçi olduğunu ve şikayetinde; kendisini darp ettiğimi, 1.5 ay önce muhasebecimiz aracılığı ile gönderdiği çekleri de "kendisinden zorla aldığımı" iddia ettiğini öğrendim.

Tam yedi ay boyunca kendi şahsi hesaplarına aktardığı yüklü tutarların iadesi talebimin ardından; tarafıma göndermiş olduğu çekleri ödememek için, devleti zarara uğrattığını ifşa ettiğim ve aynı zamanda; hakkımdaki asılsız ithamları “haber olarak” yayınlayan İzmir’de Son Dakika adlı sözde basın kuruluşunun da ortağı olan bir şahısla işbirliği yaparak, mülkiyeti kendi üzerinde bulunan ticari varlık, araç ve taşınmazlarımı bu şahısa ve diğer başka kişilere satmış olan eşime karşı 29 Kasım 2024 tarihinde açmış olduğum boşanma davasının yanı sıra, bu satışların iptali için de hukuki süreç başlatılmıştır.

Ayrıca; yargı ve kolluk kuvvetlerini etkilemek amacıyla yayın yaparak, “Basın mensubu kimliği” altında itibar suikastçiliği yapan İzmir’de Son Dakika adlı internet sitesinin sahibi olan şirket ile ortaklarına karşı her türlü yasal hakkımı sonuna kadar kullanacağımın da bilinmesini isterim.

Olayın aslı budur ve konu yargıdadır; Ttkdir ise değerli kamuoyu ve dostlarımındır.

Haksız ve hukuka aykırı işlemleri icin fütursuzca; mahkemesinden savcısına, avukatından polisine herkesi karalamaktan çekinmeyen; yargıyı ve kamuoyunu etkilemek amacıyla yapılan bu yayın için de yasal tüm haklarımı tereddüt etmeden kullanacağım.

Eyüphan GÜNDOĞDU