Eyüpspor, Sivasspor'u sahasında konuk edeceği 22. hafta maçında, üst sıralar için kritik bir galibiyet arayacak. Sivasspor ise zor deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

Takımların lig performansı

Ligde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak istikrarlı bir performans sergileyen Eyüpspor, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Bu maçta hedefi, hem iç saha avantajını kullanarak galibiyet almak hem de üst sıralarda kalmak.

Öte yandan Sivasspor, son dönemdeki formuyla zor bir sınav veriyor. Son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen kırmızı-beyazlı ekip, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak 23 puanla 13. sırada bulunuyor. Sivasspor, Eyüpspor karşısında kayıpları telafi etmek ve sıralamadaki yerini güçlendirmek için sahaya çıkacak.

Eyüpspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 31 Ocak 2025

31 Ocak 2025 Saat: 20:00

20:00 Yayın: beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem: Atilla Karaoğlan