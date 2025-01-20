Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, takımın genç oyuncusu Ahmed Kutucu’nun geleceğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Süper Lig devleriyle anılmaya devam eden Kutucu için Yavaş, “Şu an kulübümüze gelen net bir teklif yok” dedi. Ayrıca, genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekerken, herhangi bir teklifin kulüp menfaatlerine göre değerlendirileceğini belirtti.

"Kazanmamız gereken bir maçtı"

Yavaş, maç sonrasında yaptığı açıklamada, Alanyaspor karşısındaki galibiyetin önemine vurgu yaptı. “Bizim için birçok açıdan önemli ve kazanmamız gereken bir maçtı” diyen Yavaş, ilk devredeki başarılı performanslarını ikinci yarıya da taşımak istediklerini söyledi. Eyüpspor'un bu galibiyetiyle ligdeki konumlarını güçlendirdiklerini ifade etti.

Son haftalarda oyun kaybolmuştu

Son haftalarda oyunlarındaki düşüşe değinen Yavaş, “İyi bir gidişimiz vardı ama son haftalarda oyun anlamında istediklerimizi sahaya yansıtamamıştık. Ancak Antalya maçıyla birlikte ve bu maçta oyuna hakim olup, olgun hücumlarla galip gelmemiz bizim için sevindirici bir gelişme oldu” diye konuştu.

"Net bir teklif yok”

Eyüpspor’un genç yeteneği Ahmed Kutucu'nun adı Süper Lig devleriyle anılmaya devam ediyor. Ancak Yavaş, şu an için kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını dile getirdi. “Ahmed, geçen seneden beri bizimle ve çok iyi bir performans sergiliyor. Kısa bir süre önce A Milli Takım’a yükseldi ve böyle oyuncuların talep edilmesi çok doğal. Ancak şu an kulübümüze gelen net bir teklif yok” ifadelerini kullanan Yavaş, transfer dönemi için önlerinde yaklaşık bir ay olduğunu belirterek, teklif gelmesi durumunda kulübün menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapılacağını ekledi.