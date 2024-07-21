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Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, kamyonun kaldırılması ve yola dökülen mıcırın temizlenmesinin ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kamyonun kasasında bulunan mıcır yola döküldü.

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