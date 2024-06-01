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Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Anne ile kızları, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı kızlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, otomobilde sıkışan Ayşegül K. ile arka koltukta oturan iki kızı yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

TEM Otoyolu'nda 34 EJB 243 plakalı aracıyla Sultangazi istikametine ilerleyen Ahmetcan A, orta şeritten en sağ şeride geçmek istedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Ayşegül K. idaresindeki 06 DLU 760 plakalı otomobile çarptı.

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan 'da meydana gelen trafik kazası nda anne ile iki çocuğu yaralandı.

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