Ben bu Tunç Soyer'i yazmayacağım diyorum. Ölülerin arkasından konuşulmaz diyorum, adam rahat durmuyor.

Soyer, “3 ay sustum konuşacağım” dediği gün İzmir'i yine sel götürdü.

Yahu bu arkadaş demedi mi aday adaylığını açıkladığı gün Cumhuriyet Meydanı’nda, “Bana soruyorlar milyarlarca lira ne oldu? ” diye yeni aldığı işçileri meydana toplayarak.

Sonra aday gösterilmeyince Mart kedileri gibi bağırmadı mı?

Soyer'den beslenen şaklabanlardan, hatta "Biz bitti demeden bitmez" diyen satılık kalemlerden çıt yok yine.

"Milyarları yer altına göndüm" diyen Soyer abinize sorsanıza, "Bu milyarları nereye gömdün? "

Bakın yine canlar gitti, yine kan ağlayan siftah yapmayan esnafın dükkanlarını su bastı.

Hadi o utanmıyor yapamadıklarını yapmış gibi anlatmaya, sizinde utanmadığınızı biliyoruz. Bari yüzsüzlük yapmayın bekleyin.Bakalım yeni gelen adam çalmadan çırpmadan bir şeyler yapabilecek mi diye.

“Aziz Kocaoğlu döneminden beri altyapı yatırımı yapılıyor” deniyor öyle değil mi?

Şimdi adam diyor ki, "Sizin gibi gazeteci maskesi takmış kişilere boyun eğmem. "

Konumuza gelirsek tarihe adı gömülmüş Tunç Efendi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede bir cümleye aklım takıldı.

Yazmadan duramayacağım.

Demiş ki ; "Hayatım boyunca yerel siyasetin, icraatlar ve fikirler üzerinden yapılması gerektiğine inandım. Sadece ve sadece gerçekleri ve doğruları sizlerin takdirine sunuyorum. "

Yatırımlar durduruldu diye de eklemiş.

“İZSUaltyapısına 3 milyar euro yatırdım” dediğin gün İzmir'i sel bastı TUNÇ.

Bu yatırım dediğin işlerin müteahhitleri için mi bu açıklama acaba?

Seferihisar'ı ne hale getirdiğini mi konuşsak?

600 bin TL kaşesi olan sanatçıya 9 milyon verdiğini mi yazsak?

İhalesini bilim adamlarına verdiğin deprem projesini yarım bırakıp paralarını ödemediğini mi yazsak?

İzbeton'un giderayak kasasında 1 kuruş bırakmayarak, kestiğin çeklerin karşılıksız çıktığını mı yazsak?

Giderayak binlerce kişiyi işe aldığını mı yazsak?

Aldığın işçilerin ne kadarı İzmirli çocuklarımızdı diye mi yazsak?

Alt alta yazsam 10 tane köşe yazısı olur bu örnekler.

Hadi bu adam hayaller içinde anlatıyor bunları, bizim Soyer yalakaları bu arkadaş ne konuşmuş diye okumamışlar bile.

Yahu,“3 milyar euro altyapıya yatırdım” dediği gün şehirde 2 gencecik insan öldü, milyarlarca lira su baskınından ötürü zarar var.

Allah korkun yok bunu biliyoruz, bari oturda bıraktığın enkaz için ne yapılıyor bir seyret.