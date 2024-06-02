Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi’ye yönelik suikast planı ortaya çıkmış, 7 kişi tutuklanmıştı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yine hedefine Jak Eskinaz'yi aldı. Sosyal medya hesabından ağır eleştirilerde bulunan İnan, "Utanman var ise bu katliamcılara sessiz kalmazsın!" dedi.

AK Partili İnan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Jak seni tehdit eden haydutlar umrumuzda değil. Her vatandaşımıza nasıl önlem alınıyorsa sana da öyle alınmış.

İki üç hayduttan tehdit aldığında korumasız gezemiyorsun. Ama Gazze’deki bebekler korumasız olduğu için parçalanıyor, öldürülüyor, katlediliyor. Konsolosu olduğun katil devlet büyük bir soykırım yapıyor. Bu vahşet ile ilgili tek bir cümlen olmadığı gibi sabah akşam hükümetimize eleştiriler getirip çarşaf çarşaf manşetler attırıyorsun….

Utanman var ise bu katliamcılara sessiz kalmazsın!"