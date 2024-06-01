AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Partilerinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen kampında Gençlik Kolları MKYK Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Alparslan Bayraktar da katıldı. Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yakın zamanda Süper Lig’e yükselen Göztepe’nin formasını Sn. Bayraktar’a hediye etti. İnan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanları Toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Kacır’a da Göztepe forması hediye etmişti.

Toplantıda konuşmalarını gerçekleştiren Bayraktar, Karadeniz doğalgazından Gabar’da çıkartılan petrole, nükleer enerjiye ve tüm bunlardan elde edilen gelirle gerçekleştirilen Aile ve Gençlik Fonu üzerine gelen soruları yanıtladı. Sn. Bayraktar konuşmasında enerjide bağımsızlık vurgusu yaptı.

İnan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının enerji noktasında yaptığı çalışmaların gelirlerinin yeni evlenecek gençlere destek ve umut olmasından dolayı Sn. Bayraktar’a teşekkür etti.

İnan’ın Sn. Bayraktar için hazırladığı forma, İzmir’i temsilen 35 numarayla ve Sn. Bakanın isminin özel baskısıyla hediye verildi.