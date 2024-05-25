İşten çıkarılan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan randevu talep ediyor ve bu nedenle günlerdir belediye binası önünde bekliyor. İnan, işçilerin taleplerine kulak vererek onlara destek verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnan şunları söyledi: "Kemeraltı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan genç arkadaşlarıma selam verdim. Talepleri sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanından randevu almak. Bunun için günlerdir saatlerdir beklediklerini ifade ettiler. Ben cep telefonumu kendileriyle paylaştım."

"Mazeret Üretmek Yersiz"

İnan, işçilerin mağduriyetinin parti politikalarıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Zira seçime şu kadar gün kala işe alınmışlar diyerek mazeret üretmek yersiz. Onları istihdam sürecine dahil eden parti politikalarınız bu arkadaşlarımızı mağdur etmiş. Emekleri ve gelecekleri söz konusu" ifadelerini kullandı.

İşçilerin Destekçileri

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yanı sıra AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da işten çıkarılan işçileri ziyaret ederek destek verdi. İnan ve Başdaş, işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

İşçilerin Bekleyişi Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan randevu almak için bekleyen işçiler, işlerine geri dönmek ve gelecekleriyle ilgili belirsizliği sonlandırmak istiyor. İşçilerin bu haklı taleplerine dikkat çeken İnan, belediye yönetiminin bir an önce işçilerin sesine kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Eyüp Kadir İnan kimdir?

1993 yılında esnaf bir ailenin çocuğu olarak İzmir Konak’ta dünyaya gelmiştir. Babası Şanlıurfa Siverek, annesi İzmir Tirelidir. İlk ve orta öğreniminin ardından, liseyi Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Lisans derecesini Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Dijital dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren kendisine ait firmada yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. 2010-2011 yılları arasında AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasette görev almaya başlayan İnan, 2015 yılına kadar AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda farklı görevlerde bulunmuştur. 2015-2018 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği görevinde bulunan İnan, 2018 yılında AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. 2021 yılından bu yana ise Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır. Her zaman genç düşünen, gençlerle Cumhurbaşkanımızı bir araya getiren ve gençlik politikaları için çalışmaya devam eden İnan, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İzmir 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.