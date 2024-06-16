AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert bir şekilde tepki gösterdi. Özel'in, CHP'li belediyelerin emrinde olduklarına dair ifadelerine karşı çıkan İnan, bu sözlerin ülkeye hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına karşı yapılan bir iftira olduğunu belirtti.

İnan'ın açıklamaları şu şekildeydi: "Sadece milletin emrinde, hizmetinde olması gerek kurumlar sadece tek bir yere mi çalışacaklar? Özgür Özel’in yaptığı bu açıklama, sömürü düzeninin bir göstergesidir. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmekten başka faaliyet göstermeyen STK'larımıza attığınız iftiralardan sonra, kurmayı planladığınız sömürü düzeni bu mu?"