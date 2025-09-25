AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in İzmir’deki çöp depolama alanlarına ilişkin sözlerine sert yanıt verdi. İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da çağrıda bulunarak, “Dürüstse bu iftiraya karşı açıklama yapmalı” dedi.

Zeybek’ten İzmir’de çöp krizi açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada İzmir’de çöp toplama sorunu yaşandığını ileri sürdü. Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çöp depolama alanlarını kapattığını belirterek, “İzmir’de yaşayan 5 milyon insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi?” diye sordu.

İnan’dan sert yanıt

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Zeybek’in açıklamalarına sert tepki göstererek, CHP’li belediyeleri İzmir’i çöpler içinde bırakmakla suçladı. İnan, “İzmir’i çöp dağlarına mahkûm eden sizsiniz. Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz” ifadelerini kullandı.

“Tugay açıklama yapmalı”

İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da çağrıda bulundu. “5 milyon İzmirli adına, Cemil Tugay dürüstse bu alçak iftiraya karşı açıklama yapmalı” diyen İnan, CHP’li belediyelerin yönetim yetersizliğine vurgu yaptı.

“Ricalar kapalı kapılar ardında değil”

İnan, bundan sonraki süreçte taleplerin gizli değil kamuoyu önünde dile getirileceğini belirterek, “Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu” ifadesini kullandı.

YALANCI SAHTEKAR VE AHLAKSIZSINIZ!



İzmir’i çöp dağlarına mahkûm eden sizsiniz!



Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz.



Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı.



Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5… https://t.co/oN0Xoo1bsj — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) September 24, 2025