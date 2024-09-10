Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in ölümüne tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Mola, bu vahim olayın sorumlularına ve sessiz kalanlara sert sözlerle yüklendi.

"Sebep Olanların Allah Belasını Versin"

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına alan Mola, küçük Narin’in hunharca öldürülmesi karşısında derin bir üzüntü yaşadığını ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin" ifadelerini kullanarak öfkesini dile getirdi.

"Tabutuna Oyuncak Koymaları Gerekirdi"

Narin’in tabutuna gelinlik serilmesine de büyük bir tepki gösteren Ezgi Mola, "O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini berbat buluyorum. Tabutun üzerine duvak yerine önlük ya da oyuncak koymaları gerekirdi" diyerek yapılan sembolik hareketin yanlışlığına vurgu yaptı. Mola, sözlerini "İnşallah adaletin yerini bulduğu bir ülkemiz olur" diyerek tamamladı.

Sosyal Medyada Destek Yağdı

Mola’nın bu sert çıkışı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü. Binlerce hayranı ve takipçisi, oyuncunun sözlerine katıldıklarını belirten mesajlar paylaştı. Mola'nın çıkışı, çocuk cinayetlerine karşı duyarlılığın artmasına vesile oldu.