Üniversite yıllarında başlayan ve uzun yıllar boyunca dostluklarıyla parmakla gösterilen Ezgi Mola ve Enis Arıkan arasındaki küslük, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl birbirine küsen ikilinin arasındaki kırgınlık, dün akşam Ezgi Mola'nın yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ile gözler önüne serildi.

Ezgi Mola'nın paylaşımı dikkat çekti

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" şeklindeki paylaşımı, Enis Arıkan’a göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı. İki tarafın da daha önce küslük hakkında açıklama yapmaması, bu paylaşımla birlikte dikkatleri daha da artırdı.

Küslüğün nedeni belli oldu

Ezgi Mola ile Enis Arıkan arasındaki küslüğün nedeni ise geçtiğimiz dönemde daha net bir şekilde ortaya çıktı. İddiaya göre, Enis Arıkan, Ezgi Mola doğum yaptığında hem hastaneye gitmemiş hem de ziyaret için herhangi bir adım atmamış. Mola'nın bebeği için düzenlenen cinsiyet partisini ise Enis Arıkan’ın yapması, ikilinin arasındaki soğukluğu pekiştiren bir başka detay oldu.

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı programında ikilinin ayrılığı gözler önüne serildi

Bu yıl, Ezgi Mola'nın “O Ses Türkiye Yılbaşı” programının jürisine katılacak olması nedeniyle Enis Arıkan’ın programa katılmaması da dikkat çekti. Her yıl geleneksel olarak yer aldığı programda, bu yıl Ezgi Mola'nın jüri koltuğunda yer alması, ikilinin arasındaki küslüğün daha fazla konuşulmasına yol açtı.

Merak edilen sorular: Küslük ne zaman sonlanacak?

Ezgi Mola ve Enis Arıkan arasındaki dostluğun son bulup bulmayacağı, sosyal medyadaki paylaşımlar ve sektördeki gelişmelerle daha çok merak ediliyor. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz.