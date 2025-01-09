Ünlü oyuncular Ezgi Mola ve Enis Arıkan, bir dönemin en yakın arkadaşlarından olsa da son zamanlarda birbirlerinden uzak duruyorlar. Geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın sosyal medya paylaşımı, aralarındaki gerilimin yeni bir işareti olarak yorumlandı. Mola, paylaşımında "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" ifadelerini kullandı. Bu sözler, aralarındaki soğukluğa göndermede bulunan bir anlam taşıdı.

Enis Arıkan'dan konuyla ilgili yorum

Enis Arıkan, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Şebnem Bozoklu ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arıkan, Ezgi Mola'nın paylaşımının kendisiyle ilgili olmadığına inandığını belirtti. "Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Başka birine yapmıştır büyük ihtimal, benimle alakası olamaz. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız. Sakın, hiç düşünmeyin bile. Barış sağlanır sağlanmaz ama birbirimize göndermeler yapmayız." diyerek, eski dostuna sahip çıktı ve aralarındaki dostluğun sağlam olduğunu vurguladı.

Gerilim hakkında yeni gelişmeler

Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın bir dönem çok yakın oldukları ve arkadaşlıklarının örnek gösterildiği biliniyor. Ancak son zamanlarda, iki ünlü ismin aynı projelerde yer almaktan kaçındığı ve birlikte zaman geçirmediği gözlemleniyor. Her ikisinin de sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, ilişkilerinin gergin olduğuna dair spekülasyonlara yol açtı.