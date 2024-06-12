Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ezgi Mola, manevi tazminat davasında 10 bin TL para cezasına mahkum edildi.

Beşiri ilçesinde intihar eden ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Bu olayın ardından, Musa Orhan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı ve Orhan'ın yargılanması sürüyor.

Ezgi Mola'nın Paylaşımı ve Dava Süreci

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından, Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de Twitter hesabından Musa Orhan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Bu paylaşım üzerine, Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan dava açıldı.

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 24 Mayıs 2022'de Mola'ya 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezası verildi.

Bunun yanı sıra, Musa Orhan'ın avukatı tarafından açılan manevi tazminat davasında, Banaz Asliye Hukuk Mahkemesi, Ezgi Mola'nın 20 Ağustos 2020'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10 bin TL ödemesine karar verdi.

Avukat Mehmet Erkan Akkuş'un Açıklaması

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Her kime yapılırsa yapılsın, tweet atarak hakaret etmek, linç etmek anayasal düşünce özgürlüğü değildir. Masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı, hepimize lazım olan, korunması gereken, popülizme meze edilemeyecek kutsal değerlerdir. Bu karar emsal niteliğindedir" dedi.