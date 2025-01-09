Aile Hekimlerinin gelir kaygısı olarak görülmemesi gerektiğini belirten sağlık çalışanları, 1 Kasım’da yürürlüğe giren EZİYET Yönetmeliği'nin sağlık hizmetlerini ve halkı olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor.

EZİYET Yönetmeliği'nin getirdiği sorunlar

Aile Hekimlerine yönelik 1 Kasım'da yürürlüğe giren EZİYET Yönetmeliği, sadece hekimleri değil, halkı da zor durumda bırakmaktadır. Yönetmelik, özellikle kronik rahatsızlıkları olan emekliler için büyük bir sorun oluşturacak. İhtiyaç duyulan ilaçların reçeteye yazılmasına getirilen sınırlamalar ve artan katkı payları, halkı mağdur etmektedir. Ayrıca, sağlık raporlarının paralı hale gelmesi, vatandaşları özel hastanelere yönlendirecektir.

Sağlık hakkının göz ardı edilmesi

EZİYET Yönetmeliği, sağlık hakkının göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Bu düzenlemeler, halkımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşmasını zorlaştırmakta ve Aile Hekimleri ile vatandaşlar arasında gerilim yaratmaktadır. İktidarın, iflas eden sağlık sisteminin bedelini sağlık çalışanlarına ve halkımıza ödetmeye çalıştığı vurgulanıyor.

Sağlıkta dönüşüm ve yeni talepler

Sağlıkta dönüşüm projesinin iptal edilmesi gerektiği belirtilerek, sağlık ocağı modeline geri dönülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Aile Hekimlerine güvenceli istihdam sağlanmalı, modernize edilmiş sağlık ocakları semt polikliniğine dönüştürülmeli ve ileri tedavi için devlet hastanelerine yönlendirme yapılmalıdır. Bu sayede, halkın daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti alması sağlanabilir.

Grev ve dayanışma çağrısı

Aile Hekimleri, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün sürecek bir grev gerçekleştirecekken, 8 Ocak’ta 2. ve 3. basamak sağlık çalışanları da iş bırakma eylemi yapacak. Bu süreçte, tüm sağlık çalışanlarının dayanışma içerisinde olduğu ve bu eylemleri destekledikleri vurgulanmaktadır.