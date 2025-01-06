Ziraat Türkiye Kupası Grup A'nda F. Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 7 Ocak 2025 Salı günü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir mücadeleye sahne olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya

Her iki takım da bu zorlu mücadelede galip gelerek gruptan çıkma hedefiyle sahada olacak.

F. Karagümrük - Ç. Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 7 Ocak 2025 Salı

Saat: 15.30

Kanal: mackolik, A Spor

Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakem: R. Onur Coşkunses

Yan Hakemler: Emrah Ünal, Serdar Osman Akarsu