Karagümrük, 2. sıradaki yerini korumak için Çorum FK’yı konuk ederken, misafir ekip 5. sıradaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Heyecan dorukta!
Takımların lig performansı
Karagümrük, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 2. sırada yer alırken, Çorum FK ise 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Çorum FK’nın son 5 maçında gösterdiği performans dikkat çekerken, 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak istikrarlı bir form grafiği yakaladı.
F. Karagümrük-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 26 Ocak 2025
- Saat: 16:00
- Yayın: TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1, tabii
- Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadı
- Hakem: Erdem Mertoğlu
Kaynak: HABER MERKEZİ