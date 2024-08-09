Formula 1 tarihinin altın çağında yaşanan unutulmaz olaylardan biri, David Coulthard ile Michael Schumacher arasında gerçekleşti. Coulthard, Schumacher’in kendisine tur bindirmesini kabullenemeyerek yol vermeyi reddetti.

Yağmur ve görüş problemi

Yağmur nedeniyle görüş açısının sıfıra inmesi sonucunda, Coulthard'ın yavaşladığını fark edemeyen Schumacher, arkasından çarparak yarış dışı kaldı. Olayın ardından Schumacher, hemen McLaren garajına yöneldi.

Jordan Honda’nın tarihi zaferi

Bu ilginç yarışta, dönemin en zayıf takımlarından Jordan Honda, Damon Hill ve Ralf Schumacher ile çifte galibiyet elde etti ve tarihindeki ilk Formula 1 zaferlerini kutladı. Yarışta üçüncü olan Jean Alesi ise Sauber Petronas takımının pilotuydu. Toplamda sadece 8 aracın yarışı tamamlayabildiği bu olay, Formula 1 tarihinin en dikkat çekici anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Gerçek Formula 1 heyecanını merak eden gençler ve nostalji yapmak isteyenler için bu olayın detaylarına göz atmaları öneriliyor.