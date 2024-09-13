Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na ait bir F/A-18 Super Hornet, alışılmadık bir hava-hava füze yüküyle dikkat çekti. Yayınlanan fotoğraflarda, uçak toplam dört adet uzun menzilli AIM-174B, üç orta menzilli AIM-120 AMRAAM ve iki kısa menzilli AIM-9X Sidewinder füzesi taşıyor. Bu tür bir füze konfigürasyonu, askeri analistler tarafından daha önce görülmemiş bir durum olarak değerlendiriliyor.

Test ve hedef belirleme amaçlı kullanım

Fotoğraflardaki F/A-18 Super Hornet’in, Amerika Birleşik Devletleri’nin Dokuzuncu Hava Test ve Değerlendirme Filosu (VX-9), diğer adıyla Vampirler Filosu’na ait olduğu ve test amaçlı kullanıldığı bildiriliyor. Bu yeni testin amacı, muharebe alanında hasımlara karşı koymak için hava-hava kabiliyetinin en üst seviyesini ölçmek olarak belirtiliyor.

AIM-174B ve diğer füze sistemleri

F/A-18 Super Hornet’in taşıdığı AIM-174B füzesinin, ABD kara tabanlı SM-6 füzesinin hava versiyonu olduğu biliniyor. Bu füze, geçtiğimiz aylarda kabul testlerini tamamlayarak ABD Hava Kuvvetleri’nde hizmete girmişti. ABD, AIM-174B Programı’na, özellikle Çin’in gelişen hava gücü kabiliyetlerine karşı koyabilmek amacıyla büyük önem veriyor.

Kızılötesi arama ve iz takip sistemi

Füzelerin yanı sıra, Super Hornet’in merkez hattı istasyonunda bir kızılötesi arama ve iz takip sistemi (IRST) taşıdığı da belirtiliyor. Bu, uçağın uzun menzilli operasyonlar yerine filo savunması gibi çeşitli görevlerde kullanılmasını sağlayabilir. ABD Donanması’nın bu yeni testle, Super Hornet’in çok yönlü hava-hava kabiliyetlerini değerlendirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.