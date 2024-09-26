Yozgat'ta faaliyet gösteren bir tekstil firması, çalışanlarına haber vermeden aniden kapılarını kapattı. Sabah mesai için fabrikaya gelen 250 işçi, fabrikanın kapalı olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. İşçiler, o an işsiz kaldıklarını öğrendi.

Firma faaliyetlerini durdurdu

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılından beri faaliyet gösteren İstanbul merkezli bir tekstil firması, hiçbir bilgilendirme yapmadan operasyonlarını durdurdu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için fabrikaya gelen işçiler, kapıların kapalı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşçiler, açıklama almak için fabrika yetkililerine ulaşmaya çalışsa da kimseye ulaşamadı.

Patronlara ulaşılamıyor

İşçiler, firmanın İstanbul’daki merkezine telefon açarak bilgi almaya çalıştı ancak burada da kimseye ulaşamadılar. İddiaya göre, insan kaynakları departmanından bir kişi işçilere firmanın faaliyetlerini durdurduğunu ve patronlara ulaşılamadığını söyledi. Bu haberle birlikte işçiler, fabrikada işsiz kaldıklarını anladı.

İşçiler tepkili: "Bize kim yardımcı olacak?"

İşlerini kaybeden işçiler, fabrikaya toplanarak bir yetkiliyle görüşmek istediler. Ancak ne bir firma yetkilisi geldi ne de çalışanlara açıklama yapıldı. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, işçiler mağduriyetlerini dile getirdi: "Yozgat'ta bu tarz olaylar sürekli yaşanıyor. Bir firma gelip çalıştırıyor, sonra bir gecede kaybolup gidiyor. Çoluk çocuğumuz var, borçlarımız var. Bize kim sahip çıkacak?" ifadelerini kullandılar.