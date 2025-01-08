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Ayhan Kurt, daha sonrasında sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Camların altında kalan Ayhan Kurt (60), ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Geyve ilçesinde cam üretim fabrikasında vinç tarafından taşınan camlar, çemberlerin kopması neticesinde devrildi.

Sakarya ’da çalıştığı fabrika da üzerine cam devrilen şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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