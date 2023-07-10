Bunlar da ilginizi çekebilir

Olay, sabah saatlerinde Arifiye ilçesinde bulunan 1’inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elektrik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçilerden 15’i solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle kentteki çeşitli hastanelere gitti. Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi. Ekipler, işçilerin rahatsızlanmasının sebebini araştırıyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, hastanede tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.