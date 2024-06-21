Günümüzde milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya devi Facebook, aslında bir öğrenci yurdunda başlayan mütevazi bir proje olarak hayat buldu. Mark Zuckerberg'in Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında geliştirdiği bu platform, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Peki, Facebook nasıl ortaya çıktı ve bu kadar popüler olmayı nasıl başardı?

Harvard'ın Sınıf Arkadaşları: Facebook'un Doğuşu

2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg, üniversitedeki öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurabileceği ve bilgi paylaşabileceği bir platform oluşturma fikrini ortaya attı. İlk başta "Thefacebook" adıyla sadece Harvard öğrencilerine açık olan bu platform, kısa sürede diğer üniversitelere de yayıldı.

Büyümenin Hızı

Facebook, kullanıcı sayısını hızla artırarak 2006 yılında tüm dünyaya açıldı. Platformun kullanıcı dostu arayüzü, fotoğraf ve video paylaşımına olanak tanıması, etkinlik oluşturma ve grup kurma gibi özellikleri, kısa sürede milyonlarca insanı kendine çekti.

Sosyal Medya Devrimi

Facebook, sosyal medya devriminin öncüsü oldu. İnsanların iletişim kurma, bilgi paylaşma ve sosyalleşme biçimlerini kökten değiştirdi. Aynı zamanda işletmeler için de önemli bir pazarlama ve iletişim kanalı haline geldi.

Tartışmalar ve Eleştiriler

Facebook'un hızlı büyümesi ve yaygınlaşması, beraberinde bazı tartışmaları ve eleştirileri de getirdi. Özellikle kullanıcı verilerinin gizliliği ve güvenliği, platformun en çok eleştirilen yönlerinden biri oldu. Ayrıca, Facebook'un yanlış bilgi ve dezenformasyonun yayılmasında rol oynadığı da iddia edildi.