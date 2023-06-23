Kanada parlamentosu üzerinde çalışılan Çevrimiçi Haber Yasası C-18’i, dün oylayarak kabul etti ve yasa, Kanada kanunları gereği ülkenin hükümdarının temsilcisinden Kraliyet Onayı alarak yasalaştı. Yasayla birlikte Meta ve Google gibi sosyal medya ve dijital platformlarının, sitede yayınladıkları haber içeriği için haber yayıncılarına ücret ödenmeleri zorunlu kılındı.



HABER ENDÜSTRİSİNİN AYAKTA KALMASI İÇİN

Kanada hükümeti, haber endüstrisinin ayakta kalması ve haber işletmeleri ile büyük dijital platformlar arasındaki eşitliği sağlamak adına yasanın çıkartıldığını vurguladı. Hükümet, milyonlarca Kanadalının haberlere çevrimiçi eriştiğini ve dijital platformların ise ‘dijital haber pazarının’ bekçileri gibi davrandığına dikkat çekerek “Bu yeni yasa, en büyük dijital platformların, haber içeriklerini hizmetlerinde kullanılması için Kanadalı haber işletmeleriyle adil bir şekilde pazarlık yapmasını gerektirecek” açıklamasını yaptı.



GAZETECİLİK GELİR VE İŞ KAYBINA UĞRADI

Kanada hükümeti 2008-2020 arasında televizyon, radyo, gazete ve dergi yayınlarının toplam geliri yaklaşık 6 milyar Kanada doları düştüğünü ve 2010-2016 yıllarında Kanada’daki gazetecilik işlerinin üçte bir oranında yok olduğunu vurguladı. Açıklamada sadece Kanada’da 2008’den bu yana 474 medya organının kapandığı ifade edilerek “Dijital platformlar, platformlarında hem doğrudan (haberlere yakın reklam) hem de dolaylı (kullanıcı katılımı, veri iyileştirme, müteakip hedefli reklamcılık) haber içeriği paylaşmaktan fayda sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.



FACEBOOK VE INSTAGRAM’DA HABER ERİŞİMİ SONA ERDİ

Yasanın Kraliyet Onayı almasının ardından açıklama yapan Meta şu ifadeleri kullandı;

“Bugün, Çevrimiçi Haber Yasası'nın (Tasarı C-18) yürürlüğe girmesini takiben Kanada'daki tüm kullanıcılar için Facebook ve Instagram'da haber erişiminin sona ereceğini açıklıyoruz.

Bugün Parlamento'da kabul edilen C-18 Yasa Tasarısı'na uymak için, haber yayıncıları ve haber televizyonları da dahil olmak üzere haber kuruluşlarından alınan içeriğinin, Kanada'daki platformlarımıza erişen kişiler tarafından artık ulaşılamayacağını defalarca paylaştık."



