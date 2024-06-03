Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki marketlerde fahiş fiyat denetimlerine başladı. Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Karesi ilçesindeki marketleri denetleyerek fiyat karşılaştırması ve kasa ile etiket fiyatı uyumluluğunu kontrol etti.

Fiyat Uyumluğu ve Etiket Denetimi

Denetimlerde, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatı arasındaki fark incelendi. Ekipler, işletme müdürlerine gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaparak raflardaki etiketleri tek tek inceledi ve kasa fiyatları ile karşılaştırdı.

Düzenleme ve Cezalar Hakkında Açıklama

Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Ticaret Bakanlığı'nın her gün denetimler yaptığını belirtti. Etiket denetimi, kasa - raf fiyat uygunluğu denetimi ve haksız fiyat artışı gibi denetimlerin her gün devam ettiğini vurguladı. Pehlivan, marketlerde ciddi bir düzenin sağlandığını ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yasal cezaların artırıldığını ifade etti.

Vatandaşların Şikayet İmkanı

Denetimler sırasında yaşlı bir vatandaşın etiket-kasa fiyatı uyumsuzluğundan şikayetçi olduğu belirtildi. Ticaret İl Müdürü Pehlivan, vatandaşlara cep telefonu uygulamaları üzerinden şikayetlerini iletebileceklerini aktardı.