Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarını içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenleme kapsamında fahiş fiyat uygulayan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapan işletmelere ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilecek.

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren bu kanunla, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı.

Tüketici Koruma Tedbirleri Güçlendirildi

Yapılan düzenleme ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı yapması veya stokçuluk yapması durumunda daha ağır cezalar öngörülüyor. Her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Lisanslı Depoculukta Yeni Düzenlemeler

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda yapılan değişiklikler de dikkat çekiyor. Lisansı askıya alınan işletmeler, askıda kalınan günler için depo kira ücreti talep edemeyecekler. Ayrıca, lisanslı depo işletmelerine yönelik çeşitli cezaların miktarları da artırıldı.