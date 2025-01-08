Vatandaşların şikayet hakkı genişletildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla fahiş fiyat artışları ve stokçuluğa karşı mücadele hız kazandı. Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen denetimlerle vatandaşlar da şikayetlerini etkin bir şekilde iletebiliyor. İşte şikayet yöntemleri ve bu yıl getirilen yeni düzenlemeler:

Alo 175 tüketici şikayet hattı

Ticaret Bakanlığı’nın oluşturduğu Alo 175 Hattı, tüketicilere 7/24 hizmet veriyor.

Şikayet konusu: Fahiş fiyat, ayıplı mal, hizmet eksikliği veya insan sağlığını riske atan ürünler.

Gerekli bilgiler: Ürün/hizmet adı, markası, modeli, alışveriş tarihi ve yeri.

e-Devlet üzerinden şikayet

e-Devlet kullanıcıları, "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" hizmetiyle kolayca başvuruda bulunabiliyor.

Nasıl yapılır?: Kullanıcı, form doldurarak şikayetini doğrudan Ticaret Bakanlığı’na iletebilir.

HFA mobil uygulaması

Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması, şikayetlerin hızlıca yapılmasını sağlıyor.

Özellikler: Kanıt görselleri eklenebiliyor ve detaylı açıklamalar yapılabiliyor.

CİMER ve GİB üzerinden başvuru

Vatandaşlar, şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) aracılığıyla da iletebilir.

Yeni cezalar caydırıcı hale geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik cezaların artırıldığını duyurdu:

Fahiş fiyat cezası: Üst sınır 1 milyon TL.

Stokçuluk cezası: Üst sınır 12 milyon TL.

Ek önlem: İş yerleri 6 güne kadar kapatılabilecek.

Boykot çağrısı ve denetimler

Bolat, vatandaşların şikayetlerini iletmesinin yanı sıra, fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca denetimlerin Türkiye genelinde yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.