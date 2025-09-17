İzmir’in ulaşım ağı için kritik öneme sahip Fahrettin Altay Metro Hattı tamamlandı ancak projede çalışan yüzlerce işçi, 3 aydır maaşlarını alamıyor. Yüklenici firma Gülermak İnşaat, alt yüklenicilere ödeme yapmadığı gerekçesiyle icra takibiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, hem işçilerin mağduriyetine hem de devam eden Buca Metrosu projesinin sekteye uğrama ihtimaline yol açtı.

Fahrettin Altay Metro Hattı 2025’in başında büyük umutlarla hizmete girdi. Ancak projede çalışan çok sayıda işçi, emeklerinin karşılığını alamadı. Üç aydır maaş bekleyen işçiler, ailelerinin geçim sıkıntısı çektiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

Bir işçi, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Metro hattını alın terimizle bitirdik. Gecemizi gündüzümüze kattık ama maaşlarımız ödenmedi. Çocuklarımızın rızkı için çalıştık, şimdi evimize ekmek götüremiyoruz. Bu adaletsizlik nasıl kabul edilir?”

Alt yüklenici firmalar da ödemelerin yapılmaması nedeniyle ciddi mali sıkıntılar yaşarken, bazı şirketler icra yoluna başvurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihalenin şartlarına uygun olarak ödemelerini yüklenici firmaya yaptığını savunuyor. Ancak işçiler ve alt yükleniciler, belediyenin denetim mekanizmasının yetersiz olduğunu ileri sürüyor.

Belediye kaynaklarından alınan bilgiye göre, “Alt yüklenicilere ödeme yapmak Gülermak’ın sorumluluğunda,” denilirken, işçiler ise farklı düşünüyor:

“Belediye bu kadar büyük bir projede kontrol mekanizmasını işletmeliydi. Denetim olsaydı, hakkımızı mahkeme kapılarında aramak zorunda kalmazdık.”

Türkiye’nin önde gelen altyapı firmalarından biri olan Gülermak İnşaat, metro ve tünel projelerinden milyarlarca liralık kazanç elde ederken, işçilerin üç aylık maaşını ödememesi büyük tepki çekti.

Bir başka işçi ise öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

“Milyarlar kazanan bir firma, bizim kuruşluk maaşımıza neden göz dikiyor? Bu kar hırsı nereye varacak?”

Alt yüklenici firmalar, Gülermak’a karşı İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı. Gülermak’ın itirazları nedeniyle süreç uzarken, mahkeme bazı araç ve ekipmanlara ihtiyati haciz kararı verdi. Bu gelişme, Buca Metrosu’nun geleceğini de tehlikeye soktu.

Uzmanlar, yaşanan kriz çözülmezse Buca Metrosu inşaatında gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun İzmir’in ulaşım projelerini doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

İşçilerin ve alt yüklenicilerin mağduriyetinin büyümesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kentte toplu taşımayı rahatlatacak projelerin gecikmesi, İzmir’in ulaşım sorununu daha da ağırlaştırabilir.

Vatandaşlar, belediyeye ve firmaya çağrıda bulunarak krizin bir an önce çözülmesini istedi. İşçiler ise haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Sonuç olarak, İzmir’in ulaşım projelerinin geleceği, işçilerin alın terinin karşılığını alıp alamayacağına ve Gülermak’ın mali yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceğine bağlı olarak şekillenecek.