Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Muhabir: Dijital Dönemde Haberciliği Yeniden Düşünmek Forumu'nda yaptığı konuşmada, günümüz medya ekosisteminin dezenformasyonla mücadelede karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekti. Altun, "Bugünün medya ekosistemi gerçekten çok ağır bir imtihanla karşı karşıyadır. Bugünün medya ekosistemi çok ağır bir dezenformasyon bombardımanıyla karşı karşıyadır. Doğru habercilik dezenformasyonla mücadelenin de en büyük silahıdır" dedi.

"Medya kuruluşları sosyal medyaya teslim oluyor"

Altun, birçok köklü medya kuruluşunun habercilik yatırımlarını azalttığını ve sosyal medya kültürüne teslim olduklarını belirtti. Altun, "Büyük medya kuruluşları kendilerine hakikatin tercümanlığı vazifesini çok görmeye başlamış durumda. Birçok batılı medya kuruluşu bilgi kaynağı olarak büyük oranda sosyal medyayı kullanıyor ve mecralarını ilan panosuna dönüştürüyor" ifadelerini kullandı. Altun, bu süreçte Türkiye'nin köklü medya kuruluşlarının direndiğini ve yeniliklerle birleştirerek habercilik mesleğinin nitelikli örneklerini ortaya koyduklarını söyledi.

"Filistin'in tanınmasında habercilerimizin payı var"

Altun, İsrail'in Gazze'de başlattığı operasyonla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki kulvarda çaba gösterdiklerini belirtti. "İsrail'in saldırılarının durdurulması ve insani krizin sona erdirilmesi için çalışıyoruz. Ayrıca, İsrail'in soykırım ve savaş suçlarının belgelenmesi için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye çalışıyoruz" dedi. Altun, bu süreçte Türk medyasının önemli bir rol oynadığını ve Filistin'in tanınmasında habercilerin payı olduğunu vurguladı.

"Çevre ve sıfır atık konularında vizyoner liderlik"

Altun, Türkiye'nin 'daha temiz bir çevre' ve 'yaşanabilir bir dünya' çağrısıyla küresel alanda gündem belirlediğini belirtti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerindeki 'Sıfır Atık Projesi' ile Türkiye, vizyoner bir liderlik örneği sergiliyor. Medya organlarımız da bu yapıcı vizyonu paylaşarak çevre ve sıfır atık konularını küresel alanda gündemde tutmak için yoğun çaba gösteriyor" dedi.

"Doğru habercilik kıymetlidir"

Altun, dijital medya ekosisteminde haber üreticileri ve tüketicilerinin dezenformasyon sorunuyla yüzleşmek zorunda olduğunu vurguladı. "Köklü medya kuruluşlarına çok ciddi iş düşmektedir. Enformasyona olan güveni yeniden tesis etmek ve hakikat nöbeti tutmak önemli vazifeleridir. Dezenformasyon tabiatı gereği ucuzdur, niteliksizdir. Doğru habercilik ise kıymetlidir, niteliktedir ve emek ürünüdür. Doğru habercilik dezenformasyonla mücadelenin en büyük silahıdır" ifadelerini kullandı.