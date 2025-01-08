İletişim Başkanı: "Suriye'nin inşa edilmesinde Türkiye elinden geleni yapacak"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye'nin inşasında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Altun, tüm etnik, dini ve mezhebi grupların katılacağı demokratik ve huzurlu bir Suriye'nin inşa edilmesinde Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini ifade etti.

"Hakikat krizi küresel medyanın derinleştirdiği bir sorun"

Altun, küresel medya düzeninin hakikat krizine katkı sağladığını belirterek, "Küresel medya kartelleri, haberleri ve içerikleri zulüm ve adaletsizliği meşrulaştırmaya çalışıyor. Gazze'deki soykırımda hakikati dünyaya aktaran gazeteciler, kasten göz ardı ediliyor" dedi.

Suriye'nin geleceği için Türkiye'nin liderliği öne çıkıyor

Altun, Türkiye'nin Suriye'deki insani dış politikasının doğru bir yerde durduğunu ve komşu ülkenin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunmasını savunduklarını belirtti. Ayrıca, Suriye'deki tüm etnik ve dini grupları kapsayacak bir çözüm süreci için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını belirtti.

Filistin davası ve Türkiye'nin rolü

Filistin meselesinin insanlık ve adaletin meselesi olduğunu vurgulayan Altun, Türkiye'nin Filistin halkının yanında durmaya devam ettiğini ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmaya yönelik uluslararası düzeyde çeşitli girişimlerde bulunduğunu aktardı. Altun, Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani yardımlarda bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin barışçıl diplomatik rolü

Altun, Türkiye'nin barışçıl diplomasi çabalarının bir başka örneği olarak, Etiyopya ve Somali arasındaki ihtilafın çözümü ile Rusya-Ukrayna savaşındaki tahıl koridoru anlaşmalarını gösterdi. Bu süreçlerde Türkiye'nin uluslararası diplomasideki stratejik rolünü pekiştirdiğini söyledi.

Dezenformasyonla mücadele

Dezenformasyonla mücadelenin de öncelikli çalışma alanları arasında olduğunu belirten Altun, "Bugüne kadar 2 binin üzerinde yalan haberi ve kara propaganda girişimini bertaraf ettik" şeklinde konuştu.