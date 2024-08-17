Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 72 ayrı noktada çıkan orman yangınlarından 45'inin kontrol altına alındığını ve 27 yangına ise müdahalenin devam ettiğini ifade etti.

Altun, devletin tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu vurgularken, yangınlarla mücadele sürecinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti. "İzmir'deki yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personelle hem havadan hem de karadan müdahalelere devam edilmektedir" diyen Altun, süreçle ilgili şeffaf bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Yanıltıcı paylaşımlara dikkat

Fahrettin Altun, halkı yanıltıcı ve yanlış bilgilerin dolaşıma girdiği konusunda uyararak, vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelerini istedi. Altun, “Kamuoyunda oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemelidir” dedi.

İzmir'deki yangınlara yoğun müdahale

İzmir'deki orman yangınlarına yönelik müdahaleler hız kesmeden sürüyor. İletişim Başkanlığı, yangın bölgelerine 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibi ile destek verildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, yangınlara havadan destek sağlarken, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangınların tamamen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, İzmir'deki yangınları yerinde incelemek üzere Ankara'dan yola çıktığı ve önce Çanakkale, ardından Bolu'nun Göynük ilçesindeki Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi. Yumaklı'nın İzmir'deki yangınlara yönelik incelemeleri devam ediyor.