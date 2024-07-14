15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Türk milletinin hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı direniş vurgulanacak.

Yeniden doğuşun hikayesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenliyor. Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşecek etkinliklerle, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da bağımsızlık ve demokrasiye sahip çıkarak gösterdiği kahramanlık anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek ve TBMM'deki törene katılacak. Akşam saatlerinde ise Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda millete seslenecek.

Fahrettin Altun: 15 Temmuz 2016'da milletin karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdiğini belirterek, "Bu kahramanlık destanı, birliğimizi ve özgürlüğümüzü koruma konusundaki sarsılmaz irademizi gösterdi" dedi.

15 Temmuz ruhu ve kahramanlık

Etkinliklerde, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin cesaret ve kararlılığıyla tarihe kazınan zaferin, demokrasinin, milli iradenin ve bağımsızlığın zaferi olduğu anlatılacak. Bu yılki anma etkinliklerinde, 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması ve şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun hikayesidir" diyerek bu büyük zaferin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Etkinliklerin tamamı, bu ruhu yaşatmak amacıyla düzenlenecek.

Geleceğe taşınacak bir miras

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Zaferimizi hep birlikte kutluyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullanarak, 15 Temmuz’un anlam ve öneminin altını çizdi. Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı, bu etkinliklerde bir kez daha gözler önüne serilecek. Bu yılki anma etkinliklerinin "Milletin Zaferi" teması, büyük bir coşku ve gururla kutlanacak.