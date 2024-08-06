Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya ve dijital medya platformlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda bir sunum yapan Altun, küresel medya şirketlerinin ve sosyal medya platformlarının günümüzde ideolojik bir çerçevede yön verdiklerini ve sistematik dezenformasyon ürettiklerini vurguladı.

Dijital faşizm ve hukuk üzerine eleştiriler

Altun, konuşmasında dijital faşizm ve dijital diktatörlük kavramlarına dikkat çekti. Bu platformların, günlük hayatları kolonileştirme ve dijital bağımlılık yaratma gibi stratejiler izlediklerini belirten Altun, "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi var. Bu dijital diktatörler, kendilerini hukukun üstünde konumlandırıp, hesap vermekten kaçınmaktadırlar" dedi. Altun, sosyal medya platformlarının terörizme, örgütlü suçlara ve yasadışı faaliyetlere zemin hazırlamaması gerektiğini, Türk yargısıyla ve emniyetiyle iş birliği yapmalarını talep etti.

Yerli ve millî sosyal medya platformları çağrısı

Yerli ve millî sosyal medya platformlarının önemine vurgu yapan Altun, bu alanda Türk özel sektörüne çağrıda bulundu. “Yerli ve millî medya kuruluşlarımız nasıl bu süreçte ortaya çıktıysa, dijital medya alanında da benzerini üretmemiz gerekiyor” diyen Altun, konvansiyonel medya şirketlerinin dijital medya yatırımlarını artırmalarını önerdi. Türkiye’nin dijital alandaki potansiyelinin büyük olduğuna dikkat çeken Altun, Türk şirketlerinin dünya genelindeki başarısına atıfta bulunarak, “Biz de dijital medya alanında başarılı olabiliriz. Özel sektörümüze büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

Dijital medya okur yazarlığı ve eğitim

Dijital medya okur yazarlığının önemine de değinen Altun, bu konuda eğitim materyalleri üretildiğini ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Devletin, vatandaşların hak ve özgürlüklerini koruma amacıyla yürütülen mücadelenin, popülist yorumlarla hedef alınmaması gerektiğini belirtti.