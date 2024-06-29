Fahrettin Koca'nın hükümetten ayrılacağına ilişkin haberler gündemin üst sıralarında yer alırken, iktidarın sağlık politikalarının yeni bir bakanla değişip değişmeyeceği merak ediliyor.

Görev süresince icraatları ile dikkat çekti

Koca, 2018 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı görevini yürütüyor. Görev süresi boyunca Covid-19 pandemisi dönemindeki icraatları ile dikkat çeken Koca, aynı zamanda sağlık sistemindeki diğer sorunlarla da mücadele etti. Ancak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, şehir hastanelerindeki problemler, sağlık çalışanlarının zorlukları ve doktor göçü gibi konular hala çözülememiş durumda.

Daha önce de istifa kararı almış

Koca'nın daha önce de 2021 ve 2023 yıllarında istifa kararı aldığı ancak bu kararların kabul edilmediği belirtiliyor. Haziran ayı başında basına yansıyan haberlere göre, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında sağlık sistemindeki aksaklıklar nedeniyle Koca ile bazı milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı. Merkezi hastane randevu sisteminin (MHRS) işlememesi, doktor yetersizliği ve şehir hastanelerindeki altyapı problemleri bu tartışmaların ana konularını oluşturdu.

Sağlık sistemindeki bir çok sorun da Fahrettin Koca döneminde yaşandı

Koca'nın bakanlığı döneminde sağlık sisteminde önemli gelişmeler ve sorunlar yaşandı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, sağlık alanındaki sıkıntıları özetleyerek, "Hem hekim ve sağlık çalışanları açısından hem de vatandaşın aldığı sağlık hizmetleri açısından ciddi sorunlar var," dedi. Pandemi yıllarında yapılan hatalar, sağlıkta şiddet ve yurtdışına göç gibi konular da Koca'nın dönemine damgasını vurdu.

Pandemi sürecini başarılı bir şekilde atlatmış mıydı?

Halk sağlıkçı Kayıhan Pala, pandemi sürecinde Koca'nın olguları ve ölüm sayılarını eksik bildirdiğini ve pandemi yönetiminde başarısız olduğunu belirtti. Pala, "Türkiye pandemide iyi bir sınav veremedi. Bunun en önemli nedeni Bakan'ın pandemiyi bir başarı hikayesi olarak sunmaya çalışmasıydı," dedi.

Doktorların yurt dışına göç etme sorunu çözülemedi

Koca, şehir hastanelerinin sayılarını sınırlayarak önceki sağlık bakanlarının politikalarını eleştirdi. Ancak sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki gerileme ve yurtdışına göç sorunları hala çözülebilmiş değil. Pala, "Bakan, devlet hastanelerinde çalışan doktorların gelirleri açısından bazı olumlu adımlar attı, ancak sağlıkta şiddet ve yurtdışına göçü engelleyemedi," dedi.

Bakan değişimi sorunları çözer mi?

Koca'nın görevden ayrılması durumunda yeni atanacak bakanın sağlık sisteminde köklü bir değişiklik yapıp yapamayacağı tartışma konusu. Pala, "Sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmediği sürece bakan değiştirerek sorunların çözülebileceğini öngörmek gerçekçi değil," dedi. Ökten de benzer şekilde, "Eğer sistem değişmeyecekse isim değişikliği fazla bir şey fark ettirmez," dedi.