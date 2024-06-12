Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de ambulansa yol vermeyen ve içindeki hastayı görmekte ısrar eden iki motosikletliye sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Bakan Koca, olayı paylaşarak "Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz" dedi.

Ambulansa Yol Vermeyen Motosikletliler

Kadıköy'de gerçekleşen olayda, ambulans içindeki hasta ile hastaneye doğru ilerlerken, iki motosikletli yolda ambulansa engel oldu. Ambulansın yolunu kesen motosikletliler, içindeki hastayı görmekte ısrar ederek durumu daha da zorlaştırdı. Yaşanan bu akıl almaz olaya, ambulans ekibi ve diğer sürücüler büyük tepki gösterdi.

Bakan Koca'nın Sert Tepkisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak sert bir açıklama yaptı. Koca, "İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" ifadelerini kullandı.

Hukuki Süreç Başladı

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Motosikletlilerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, bu tür davranışların toplumda infial yarattığı ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için caydırıcı cezaların uygulanacağı belirtildi. Emniyet yetkilileri, trafikte ambulanslara yol vermemenin ve sağlık hizmetlerini engellemenin ciddi bir suç olduğunu vurguladı.